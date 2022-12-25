Россияне замедлили наступление на Бахмут – ISW

Российские военные блоггеры признали, что украинским силам в районе Бахмута удалось немного замедлить темпы наступления россиян под Бахмутом и окружающими его населенными пунктами. Один из них утверждал, что украинские силы оттеснили части группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад, отмечается в сводке. При этом в ISW отмечают, что пока рано судить, действительно ли российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации.

Тем не менее, ISW подсчитал, что в ноябре и декабре российские войска совершили немного меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают эксперты. По их данным, россияне на данный момент не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

В ISW напомнили, что российские войска выделяли значительные ресурсы для захвата Северодонецка и Лисичанска весной-летом 2022 года. Их зацикленность на этих целях истощила войска и не позволила захватить целиком всю Донецкую область, что было целью россиян. Аналитики полагают, что непрекращающееся и дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать способность России достичь долгосрочных целей на Донбассе.