Россияне ночью вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана – ОВА. Фото

На волновахском направлении в течение суток проходили периодические артобстрелы Угледара – информация о пострадавших не поступала.

На донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской общины, особенно Марьинки.

На горловском направлении поврежден один дом в Торецке. Также обстрелы происходили возле Раздоловки, Яковлевки и Бахмутского.

На лисичанском направлении разрушены два дома: в Торском (Лиманская община и в Переездном (Звановская община).

Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов, отметив, что все российские преступления тщательно документируются.

Накануне, 23 декабря, по информации Кириленко, в области погибли два мирных жителя – в Курахово, ранены пятеро – в Бахмуте, Лимане, Елизаветовке.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.