Россияне ночью вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана – ОВА. Фото

На волновахском направлении в течение суток проходили периодические артобстрелы Угледара – информация о пострадавших не поступала.
На донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской общины, особенно Марьинки.
На горловском направлении поврежден один дом в Торецке. Также обстрелы происходили возле Раздоловки, Яковлевки и Бахмутского.
На лисичанском направлении разрушены два дома: в Торском (Лиманская община и в Переездном (Звановская община).
Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов, отметив, что все российские преступления тщательно документируются.
Накануне, 23 декабря, по информации Кириленко, в области погибли два мирных жителя – в Курахово, ранены пятеро – в Бахмуте, Лимане, Елизаветовке.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.