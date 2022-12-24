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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана – ОВА. Фото

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Российские снаряды прилетают в жилые города и села
Российские снаряды прилетают в жилые города и села
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Этой ночью российские оккупанты вели обстрелы на разных участках фронта в Донецкой области, от Угледара до Лимана. Об этом сообщил в сводке по состоянию на утро 24 декабря глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На волновахском направлении в течение суток проходили периодические артобстрелы Угледара – информация о пострадавших не поступала.

На донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской общины, особенно Марьинки.

На горловском направлении поврежден один дом в Торецке. Также обстрелы происходили возле Раздоловки, Яковлевки и Бахмутского. 

На лисичанском направлении разрушены два дома: в Торском (Лиманская община и в Переездном (Звановская община).

Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов, отметив, что все российские преступления тщательно документируются. 

Накануне, 23 декабря, по информации Кириленко, в области погибли два мирных жителя – в Курахово, ранены пятеро – в Бахмуте, Лимане, Елизаветовке. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Донецкая область, Лиман, Марьинка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Павел Кириленко
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