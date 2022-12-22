Оккупанты ударили по Часовому Яру. Один человек погиб, двое ранены

"Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу", – написал Тимошенко.

По имеющимся данным, в результате атаки российских захватчиков один мирный житель погиб, еще два человека получили ранения.

"Повреждены многоквартирные дома. На месте работают экстренные службы", – отметил Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".