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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальнику склада в Донецкой области предъявили обвинение в незаконном сбыте военного имущества на 1 млн грн

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Начсклада подозревают в хищении государственного имущества
Начсклада подозревают в хищении государственного имущества
Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил / Facebook

Начальнику продовольственного склада в Донецкой области сообщили о подозрении в присвоении военного имущества на сумму более 1 млн грн. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook 20 декабря.

По данным следствия, подозреваемый в течение февраля – декабря 2022 года на территории Донбасса и Днепропетровской области наладил незаконный сбыт военного имущества. Присвоив обмундирование – обувь, одежду, шлемы, бронежилеты, – а также 15 тыс. пачек сигарет, он вывез имущество с территории тылового пункта управления воинской части, чтобы незаконно продать, говорится в сообщении прокуратуры. Таким образом, государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты военное имущество, табачные изделия, денежные средства и другие вещи.

Пока подозреваемый содержится под стражей. Санкция вменяемой ему статьи (присвоение военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенным в условиях военного положения) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/pfbid0uWikppQei3J5RLubjdVj4uahtZnktKQj1AetJNevsFwbhnWxEsW2TjBiuQQFKxRCl

Теги: прокуратура, военное положение, подозрение, имущество, обмундирование, хищение
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