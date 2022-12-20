Начальнику склада в Донецкой области предъявили обвинение в незаконном сбыте военного имущества на 1 млн грн

Начсклада подозревают в хищении государственного имущества Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил / Facebook

По данным следствия, подозреваемый в течение февраля – декабря 2022 года на территории Донбасса и Днепропетровской области наладил незаконный сбыт военного имущества. Присвоив обмундирование – обувь, одежду, шлемы, бронежилеты, – а также 15 тыс. пачек сигарет, он вывез имущество с территории тылового пункта управления воинской части, чтобы незаконно продать, говорится в сообщении прокуратуры. Таким образом, государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты военное имущество, табачные изделия, денежные средства и другие вещи.

Пока подозреваемый содержится под стражей. Санкция вменяемой ему статьи (присвоение военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенным в условиях военного положения) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.