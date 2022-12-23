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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты уничтожают следы своих преступлений". РФ снесла в Мариуполе драмтеатр, который разбомбила весной

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Фасад драмтеатра оккупанты оставили
Фасад драмтеатра оккупанты оставили
Фото: ЕРА

Российские оккупанты разрушили драматический театр в Мариуполе Донецкой области, сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно – это культурная достопримечательность или просто достояние другой культуры. Драмтеатр в Мариуполе, как и город, стал символом этой войны. Войны против украинской культуры, которую россияне ведут многие столетия. Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным", – написал он и опубликовал видео, на котором видно, как техника сносит театр. 

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что оккупанты решили полностью демонтировать заднюю и центральную части театра, а фронтальную не будут сносить – оставят как "основу реконструкции". 

"То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри. Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир вздрогнул. А россияне продолжают цинично делать вид, что ничего. Мерзость. Настоящая мерзость. Правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Однако второй раз за последние 100 лет россияне строят драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017–2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев", – добавил он. 

Андрющенко сообщал накануне, что оккупанты снесли половину здания.  

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Александр Ткаченко, преступление, обстрелы, бомба, российские оккупанты, военное преступление
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