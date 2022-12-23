"Оккупанты уничтожают следы своих преступлений". РФ снесла в Мариуполе драмтеатр, который разбомбила весной

"Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно – это культурная достопримечательность или просто достояние другой культуры. Драмтеатр в Мариуполе, как и город, стал символом этой войны. Войны против украинской культуры, которую россияне ведут многие столетия. Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным", – написал он и опубликовал видео, на котором видно, как техника сносит театр.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что оккупанты решили полностью демонтировать заднюю и центральную части театра, а фронтальную не будут сносить – оставят как "основу реконструкции".

"То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри. Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир вздрогнул. А россияне продолжают цинично делать вид, что ничего. Мерзость. Настоящая мерзость. Правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Однако второй раз за последние 100 лет россияне строят драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017–2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев", – добавил он.

Андрющенко сообщал накануне, что оккупанты снесли половину здания.