Защитник "Азовстали" Цисарук: К 10 марта противник понял, что в Мариуполе нет средств ПВО, и можно в воздухе делать все, что вздумается

"1 марта город оказался в полном окружении, и начались сражения по всем окрестностям. По нам работал как с суши противник, так и с моря использовалась корабельная артиллерия, так и массово применялась авиация. В первые дни – не так сильно, но уже примерно к 10 марта противник окончательно понял, что в городе нет средств ПВО и можно чувствовать себя абсолютно фривольно – в воздухе можно делать все, что им вздумается", – рассказал он.

По словам защитника, россияне очень быстро воспользовались ситуацией и стали бомбить Мариуполь с самолетов.

"Авиация очень сильно и массированно применялась в Мариуполе. Это, наверное, самое большое применение авиации в этой войне. Это было именно в Мариуполе", – сказал он.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube