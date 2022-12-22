Защитник "Азовстали" Цисарук: К 10 марта противник понял, что в Мариуполе нет средств ПВО, и можно в воздухе делать все, что вздумается

"1 марта город оказался в полном окружении, и начались сражения по всем окрестностям. По нам работал как с суши противник, так и с моря использовалась корабельная артиллерия, так и массово применялась авиация. В первые дни – не так сильно, но уже примерно к 10 марта противник окончательно понял, что в городе нет средств ПВО и можно чувствовать себя абсолютно фривольно – в воздухе можно делать все, что им вздумается", – рассказал он.
По словам защитника, россияне очень быстро воспользовались ситуацией и стали бомбить Мариуполь с самолетов.
"Авиация очень сильно и массированно применялась в Мариуполе. Это, наверное, самое большое применение авиации в этой войне. Это было именно в Мариуполе", – сказал он.
Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.