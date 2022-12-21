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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник "Азовстали" Цисарук: Все оборонительные рубежи в городе были направлены на восток. Никто не ожидал, что противник будет штурмовать с запада

 
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Защитник рассказал, как оборонялся Мариуполь в начале вторжения РФ
Защитник рассказал, как оборонялся Мариуполь в начале вторжения РФ
Фото: EPA

На момент начала полномасштабного вторжения России Мариуполь Донецкой области не был готов к обороне. Об этом рассказал замкомандира отдельного отряда спецназначения "Азов", один из защитников Мариуполя Сергей Цисарук (позывной Мольфар) в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Оборона Мариуполя началась 24 февраля. Противник думал, что он пройдет маршем. Они пробовали совершать прорывы с востока, с направления Новоазовска. Эти попытки были пресечены. Тогда на позициях по линии Чермалик – Широкино стояла 36-я бригада морской пехоты. В это время у нас как раз был небольшой отрезок, когда была возможность подготовить город хотя бы частично к обороне", – рассказал он.

По словам защитника, при подготовке города к обороне до войны никто не мог предугадать развитие событий.

"Все оборонительные рубежи, даже построенные в предыдущие годы, с западной окраины Мариуполя были направлены на восток, а не на запад. То есть никто не ожидал, что противник придет штурмовать город с запада. Все ожидали, что даже если будут какие-то бои, возможно, противник прорвет оборону с направления востока", – рассказал он.

Уже 25 февраля разведка доложила, что ситуация плохая, потому что противник маршем прошел Крымский перешеек и движется в сторону Мариуполя, рассказал Цисарук. Стало понятно, что к 1 марта город должен оказаться в окружении.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Донецкая область, Мариуполь, оборона, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Цисарук
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