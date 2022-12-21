Защитник "Азовстали" Цисарук: Все оборонительные рубежи в городе были направлены на восток. Никто не ожидал, что противник будет штурмовать с запада

"Оборона Мариуполя началась 24 февраля. Противник думал, что он пройдет маршем. Они пробовали совершать прорывы с востока, с направления Новоазовска. Эти попытки были пресечены. Тогда на позициях по линии Чермалик – Широкино стояла 36-я бригада морской пехоты. В это время у нас как раз был небольшой отрезок, когда была возможность подготовить город хотя бы частично к обороне", – рассказал он.

По словам защитника, при подготовке города к обороне до войны никто не мог предугадать развитие событий.

"Все оборонительные рубежи, даже построенные в предыдущие годы, с западной окраины Мариуполя были направлены на восток, а не на запад. То есть никто не ожидал, что противник придет штурмовать город с запада. Все ожидали, что даже если будут какие-то бои, возможно, противник прорвет оборону с направления востока", – рассказал он.

Уже 25 февраля разведка доложила, что ситуация плохая, потому что противник маршем прошел Крымский перешеек и движется в сторону Мариуполя, рассказал Цисарук. Стало понятно, что к 1 марта город должен оказаться в окружении.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



