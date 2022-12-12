Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
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Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео

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Вега: Я слышала, там был Бог, в последнем поезде из Мариуполя
Вега: Я слышала, там был Бог, в последнем поезде из Мариуполя
Фото: ЕРА

Американская певица Сюзанн Вега выпустила композицию под названием Last Train From Mariupol ("Последний поезд из Мариуполя"). Видео опубликовано на YouTube-канале The Line of Best Fit.

В интервью британскому изданию The Line of Best Fit певица отметила, что текст композиции очень простой. Она написала его в июле после того, как увидела новости о Мариуполе Донецкой области. 

"Я слышала, там был Бог, в последнем поезде из Мариуполя, напуганный тем, что он видел", – поет в одном из куплетов артистка.

ВИДЕО
Видео: The Line of Best Fit / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Мариуполь, звезда, певица, поезд
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