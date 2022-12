  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео

В интервью британскому изданию The Line of Best Fit певица отметила, что текст композиции очень простой. Она написала его в июле после того, как увидела новости о Мариуполе Донецкой области.

"Я слышала, там был Бог, в последнем поезде из Мариуполя, напуганный тем, что он видел", – поет в одном из куплетов артистка.

