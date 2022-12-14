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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защитнику "Азовстали" Дианову сделали операцию на руке в США

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21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными
21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными
Фото: Новости ФК «Шахтер» / Facebook

Морской пехотинец Михаил Дианов прооперирован в США, сообщила в Telegram пресс-служба футбольного клуба "Шахтер", который взял на себя расходы по лечению героя.

"Операция прошла успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину", – говорится в сообщении футбольного клуба Рината Ахметова.

Морпех получил ранение в руку и стал известен, продолжая бои за "Азовсталь" с наружной металлической шиной.

Контекст:

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн, но все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев – защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, в ней не хватало 4 см кости. Перед операцией военнослужащему необходимо было набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Теги: США, Мариуполь, помощь, Шахтер Донецк, Азовсталь, реабилитация, деньги, лечение, ранение, операция, Михаил Дианов
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