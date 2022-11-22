"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым

"Теплая встреча. Важные слова. Я запомню на всю жизнь! Слава Украине", – подписал фото артист.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1". Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.