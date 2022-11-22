Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео

"Мы против политиков, которые поддерживают войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать! – произнесла актриса. – Слава Україні!"

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Контекст:

Вера Фармига родилась 6 августа 1973 года в Клифтоне (США). Ее родители – эмигранты из Украины. Фармига воспитывалась в островной украинско-американской общине в Эрвингтоне.

Наиболее известные фильмы с участием Фармиги – "Пассажир", "Заклятие", "Мне бы в небо", "Исходный код".

В марте 2022 года актриса записала видео, в котором на украинском языке прочла поэзию Василия Симоненко.