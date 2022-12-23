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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты снесли половину драмтеатра, разбомбленного ими в марте – Андрющенко

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В марте после бомбежки оккупантами разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище, в котором скрывались от обстрелов жители Мариуполя
В марте после бомбежки оккупантами разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище, в котором скрывались от обстрелов жители Мариуполя
Фото: EPA

Российские оккупанты уничтожают место одного из своих военных преступлений – драмтеатр во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Об этом 22 декабря в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину драматического театра. Просто снесли вдребезги", – написал Андрющенко.

По его словам, "уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания".

Видео сноса драмтеатра 22 декабря опубликовал Telegram-канал "Мариуполь сейчас".

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Теги: Россия, Донецкая область, театр, Мариуполь, бомбоубежище, советник, преступление, обстрелы, война России против Украины, разрушения, бомба, российские оккупанты, Петр Андрющенко, военное преступление
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