"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе

"Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего", – написал он.

В ролике Бабкина запечатлена в здании разрушенного российскими оккупантами драматического театра в Мариуполе.

Бабкина в видео несколько раз назвала театр "русским" и возмутилась, что в Украине театр не называли так. Певица заявила, что возле театра встретила мужчину, который остался без дома и приходит помогать восстанавливать здание.

"Люди работают, восстанавливают. Это самое главное. [...] Я приехала сюда поддержать людей. Не понимаешь, как это может быть в ХХІ веке. [...] Друзья мои, поддерживать надо. Это наши люди", – заявила пропагандистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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