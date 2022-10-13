Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе

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Гордон последовательно критикует российские власти и российских пропагандистов
Гордон последовательно критикует российские власти и российских пропагандистов
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 13 октября опубликовал видео, в котором российская певица, кремлевская пропагандистка Надежда Бабкина рассказывает, что театр в Мариуполе Донецкой области Украины – русский.

"Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего", – написал он.

В ролике Бабкина запечатлена в здании разрушенного российскими оккупантами драматического театра в Мариуполе.

Бабкина в видео несколько раз назвала театр "русским" и возмутилась, что в Украине театр не называли так. Певица заявила, что возле театра встретила мужчину, который остался без дома и приходит помогать восстанавливать здание.

"Люди работают, восстанавливают. Это самое главное. [...] Я приехала сюда поддержать людей. Не понимаешь, как это может быть в ХХІ веке. [...] Друзья мои, поддерживать надо. Это наши люди", – заявила пропагандистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети". В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибли около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием. Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, терроризм, война, театр, пропаганда, Мариуполь, обстрелы, война России против Украины, Надежда Бабкина, певица, русские, военное преступление
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