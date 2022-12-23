Ночью и утром оккупанты обстреливали города Донецкой области, есть жертвы – ОВА

В частности, артобстрелам подвергся Угледар и окрестности города – без жертв.

Кураховскую общину россияне обстреляли восемь раз. В Новоселидовке один человек ранен, в Константинопольском повреждены три дома. Также под обстрелы ночью попало Курахово, а утром Авдеевка – без жертв.

Один человек погиб в Часовом Яру. В Бахмуте в результате обстрела повреждены колледж и жилая многоэтажка.

Также не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины – в Заречном повреждено два дома.

Накануне, 22 декабря, по информации Кириленко, погибли два мирных жителя в Часовом Яру и двое в Бахмуте. Еще семь гражданских в регионе были ранены.

Всего за минувшие сутки, по данным Офиса президента, в Украине погибло пять мирных жителей, ранено 18.