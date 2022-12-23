Оккупанты обстреляли Никополь, в городе повреждены жилые дома и газопровод – ОВА

"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночной Никопольский район. Нанесла удары по двум городам – Никополю и Марганцу", – написал Резниченко.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Никополе в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.

Последствия удара по Марганцу уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.