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Жертвами российской агрессии за минувшие сутки стали пять мирных жителей Украины – Офис президента

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Оккупанты ежедневно наносят удары по населенным пунктам Украины
Оккупанты ежедневно наносят удары по населенным пунктам Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

Жертвами российской агрессии за минувшие сутки стали пять мирных жителей Украины. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций 23 декабря в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще как минимум 18 граждан получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов за 22 декабря:

  • в Донецкой области – четверо погибших и семеро раненых;
  • в Запорожской области – двое раненых;
  • в Харьковской области – шесть раненых, один из которых подорвался на мине;
  • в Херсонской области – один погибший и трое раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, агрессия, раненые, жертвы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко
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