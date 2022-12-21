ГОРДОН
 
 
МИР

В Калифорнии произошло мощное землетрясение. Двое людей погибли, десятки тысяч остались без света

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате землетрясения двое людей погибли
В результате землетрясения двое людей погибли
Фото: KTLA / Twitter

Вечером 20 декабря в Северной Калифорнии произошло землетрясение силой 6,4 балла. Десятки тысяч домов и предприятий вдоль побережья остались без электричества, сообщают Associated Press и NBC News.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 миль (6,2 км) сразу после 2.30 по местному времени недалеко от Юрики в округе Гумбольдт.

В результате землетрясения двое людей погибли. Пострадали 12 человек, но ожидается, что это число вырастет.

Сильнее всего пострадал город Рио-Делл с населением около 3300 человек. В нем более 30 домов повреждены из-за землетрясения.

Водоснабжение города было остановлено для ремонта на два дня. В мэрии установили переносные туалеты, а в пожарной части раздавали воду.

Кроме того, почти 72 тыс. домов и предприятий по всему округу были обесточены. К 21 декабря свет смогли восстановить для 40 тыс. потребителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, землетрясение, электричество, водоснабжение, Калифорния, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (115548)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (80941)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40499)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36080)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (32012)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (27492)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (22135)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (17266)
 
 
 
 