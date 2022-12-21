В Калифорнии произошло мощное землетрясение. Двое людей погибли, десятки тысяч остались без света

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 миль (6,2 км) сразу после 2.30 по местному времени недалеко от Юрики в округе Гумбольдт.

В результате землетрясения двое людей погибли. Пострадали 12 человек, но ожидается, что это число вырастет.

Сильнее всего пострадал город Рио-Делл с населением около 3300 человек. В нем более 30 домов повреждены из-за землетрясения.

Водоснабжение города было остановлено для ремонта на два дня. В мэрии установили переносные туалеты, а в пожарной части раздавали воду.

Кроме того, почти 72 тыс. домов и предприятий по всему округу были обесточены. К 21 декабря свет смогли восстановить для 40 тыс. потребителей.