Возле побережья Японии произошло мощное землетрясение

Японское агентство Kyodo News сообщило, что предупреждение о цунами не объявлялось. По информации СМИ, восточная часть Японии пострадала от явления, которое называют "аномальной сейсмической интенсивностью".
При таком явлении, отметило агентство, толчки идут из далеких эпицентров, в данном случае – от Тихоокеанской плиты, которая погружается возле Японии. Толчки ощущались и в Токио.
Также из-за землетрясения было приостановлено движение суперэкспрессов "синкансэн" (сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. – "ГОРДОН") между станциями Син-Фудзи и Нагоя.
Япония находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Вся дуга островов подвержена частым интенсивным подземным толчкам и вулканическим извержениям, а землетрясения, которые нередко приводят к цунами, происходят несколько раз в столетие.