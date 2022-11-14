Возле побережья Японии произошло мощное землетрясение

Японское агентство Kyodo News сообщило, что предупреждение о цунами не объявлялось. По информации СМИ, восточная часть Японии пострадала от явления, которое называют "аномальной сейсмической интенсивностью".

При таком явлении, отметило агентство, толчки идут из далеких эпицентров, в данном случае – от Тихоокеанской плиты, которая погружается возле Японии. Толчки ощущались и в Токио.

Также из-за землетрясения было приостановлено движение суперэкспрессов "синкансэн" (сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. – "ГОРДОН") между станциями Син-Фудзи и Нагоя.