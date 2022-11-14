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Возле побережья Японии произошло мощное землетрясение

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Возле побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Возле побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Фото: depositphotos.com

Возле побережья центральной части Японии 14 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1. Наиболее сильные толчки были в восточных префектурах, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Японское агентство Kyodo News сообщило, что предупреждение о цунами не объявлялось. По информации СМИ, восточная часть Японии пострадала от явления, которое называют "аномальной сейсмической интенсивностью".

При таком явлении, отметило агентство, толчки идут из далеких эпицентров, в данном случае – от Тихоокеанской плиты, которая погружается возле Японии. Толчки ощущались и в Токио.

Также из-за землетрясения было приостановлено движение суперэкспрессов "синкансэн" (сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. – "ГОРДОН") между станциями Син-Фудзи и Нагоя.

Контекст:

Япония находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Вся дуга островов подвержена частым интенсивным подземным толчкам и вулканическим извержениям, а землетрясения, которые нередко приводят к цунами, происходят несколько раз в столетие.

Теги: СМИ, землетрясение, Япония, Токио, префекты, цунами, метеорология
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