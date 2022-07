Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение. Четыре человека погибли

UNESCO World Heritage site Vigan damaged by strong quake https://t.co/Yea6QsB9V6



Tour guide Arlene Alegre Gajeton shows some damaged structures in Vigan, Ilocos Sur due to the magnitude 7 earthquake this morning | @stanleygajete



More details: https://t.co/Yea6QsB9V6 pic.twitter.com/hP3Z3jSCIv