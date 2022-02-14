В Грузии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в Армении

Землетрясение, которое произошло в 22.25 по тбилисскому времени, ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии Фото: ua.depositphotos.com

Землетрясение, которое произошло в 22.25 по тбилисскому времени, ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье, сообщает "Эхо Кавказа".

По словам главы местной администрации Кобы Мурадашвили, разрушений в результате сильного землетрясения нет. На короткий час в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Подземные толчки от землетрясения ощущались в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также в Гюмри и Ванадзоре – втором и третьем по величине армянских городах, где в некоторых районах отключилось электричество, пишет "Эхо Кавказа".