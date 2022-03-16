У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине около 60 км у берегов Фукусимы.

В прибрежных районах объявили об угрозе цунами высотой до 1 м. Позже до берегов докатилось небольшое цунами высотой до 20 см.

По данным властей, землетрясение вызвало перебои с электричеством примерно в 2,2 млн домохозяйств. Также сообщалось об "аномалиях" на АЭС "Фукусима-1", серьезно пострадавшей в результате землетрясения и последующего цунами в 2011 году, однако эта информация не подтвердилась.

Kyodo пишет о множестве пострадавших в городе Сома, а также о сошедшем с рельсов скоростном поезде. На его борту находилось около 100 человек, есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно.

Фото: EPA