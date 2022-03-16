У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине около 60 км у берегов Фукусимы.
В прибрежных районах объявили об угрозе цунами высотой до 1 м. Позже до берегов докатилось небольшое цунами высотой до 20 см.
По данным властей, землетрясение вызвало перебои с электричеством примерно в 2,2 млн домохозяйств. Также сообщалось об "аномалиях" на АЭС "Фукусима-1", серьезно пострадавшей в результате землетрясения и последующего цунами в 2011 году, однако эта информация не подтвердилась.
Kyodo пишет о множестве пострадавших в городе Сома, а также о сошедшем с рельсов скоростном поезде. На его борту находилось около 100 человек, есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно.
В 2011 году у побережья Фукусимы произошло сильное землетрясение, которое вызвало разрушительное цунами. В результате погибли более 20 тыс. человек. Из-за затопления на атомной электростанции "Фукусима-1" произошла самая масштабная ядерная катастрофа со времен аварии на Чернобыльской АЭС.