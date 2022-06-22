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Землетрясение в Афганистане: 920 погибших, более 600 раненых

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Мощное землетрясение на востоке Афганистана унесло жизни по меньшей мере 920 человек
Мощное землетрясение на востоке Афганистана унесло жизни по меньшей мере 920 человек
Фото: bakhtarnews.af

В ночь на 22 июня (около 21.30 21 июня по киевскому времени) в горных районах на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщается в Twitter Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения находился на глубине около 40 км. В результате пострадали районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян провинции Пактика, а также провинция Хост. Как пишет Associated Press, толчки также ощущались в соседних Пакистане, Узбекистане и Индии.

По информации афганских властей, жертвами землетрясения стали как минимум 280 человек (255 из них – в провинции Пактика), еще более 600 человек получили ранения, пишет афганское государственное информагентство Bakhtar. При этом чиновники ожидают, что после разбора завалов число погибших возрастет.

AP со ссылкой на местные власти сообщило о 920 погибших и 600 раненых.

Контекст:

Землетрясение произошло в сейсмически активном регионе, на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит. Предыдущее землетрясение магнитудой 4,1 в этом районе зафиксировано 14 июня.

AP уточняет, что в районе афгано-пакистанской границы за последние десятилетия произошло несколько сильных землетрясений. Так, землетрясение в 2002 году унесло жизни около 1 тыс. человек. Жертвами землетрясения, произошедшего в 1998-м, стали не менее 4,5 тыс. человек.

Теги: стихийные бедствия, Индия, землетрясение, Пакистан, Афганистан
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