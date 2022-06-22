Землетрясение в Афганистане: 920 погибших, более 600 раненых

Мощное землетрясение на востоке Афганистана унесло жизни по меньшей мере 920 человек Фото: bakhtarnews.af

Очаг землетрясения находился на глубине около 40 км. В результате пострадали районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян провинции Пактика, а также провинция Хост. Как пишет Associated Press, толчки также ощущались в соседних Пакистане, Узбекистане и Индии.

По информации афганских властей, жертвами землетрясения стали как минимум 280 человек (255 из них – в провинции Пактика), еще более 600 человек получили ранения, пишет афганское государственное информагентство Bakhtar. При этом чиновники ожидают, что после разбора завалов число погибших возрастет.

AP со ссылкой на местные власти сообщило о 920 погибших и 600 раненых.