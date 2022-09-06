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Землетрясение в китайской провинции Сычуань: известно о 65 погибших и сотнях раненых

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В результате сильного землетрясения в провинции Сычуань погибли по меньшей мере 65 человек
В результате сильного землетрясения в провинции Сычуань погибли по меньшей мере 65 человек
Фото: EPA

В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в провинции Сычуань на юго-западе Китая 5 сентября, погибли по меньшей мере 65 человек, сотни получили ранения. Об этом сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа".

По данным Китайского центра землетрясений, землетрясение произошло в уезде Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа (расположен в провинции Сычуань) в 12.52 по местному времени. Очаг залегал на глубине около 16 км. Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Шэньси и Гуйчжоу.

Как пишет "Синьхуа", по состоянию на утро 6 сентября известно о 37 погибших в Лудине, еще 28 человек погибли в уезде Шимянь. В Лудине 12 человек числятся пропавшими без вести, свыше 170 человек получили травмы (56 из них – тяжелые). Число раненых в уезде Шимянь достигло 78 человек.

Как сообщило агентство Reuters, более 200 человек остаются заблокированными в зоне стихийного бедствия. Еще 200 человек застряли в популярном туристическом месте Хайлуогоу. Спасатели пытаются деблокировать дороги, чтобы добраться к людям.

Из-за землетрясения обрушилось 243 и повреждено более 13 тыс. домов. Некоторые районы остались без света.

В провинции введен режим "наивысшего уровня реагирования на ЧС".

ВИДЕО
Видео: Odo Puiu Events / YouTube
Контекст:

Землетрясение, произошедшее 5 сентября, стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года. Тогда землетрясение магнитудой 7,0 произошло в префектуре Аба к северу от Лудина.

Самым смертоносным землетрясением в Китае за последние годы было землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году, в результате которого погибло почти 90 тыс. человек в провинции Сычуань.

Теги: стихийные бедствия, Китай, землетрясение, раненые, жертвы, стихия
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