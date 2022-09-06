Землетрясение в китайской провинции Сычуань: известно о 65 погибших и сотнях раненых

В результате сильного землетрясения в провинции Сычуань погибли по меньшей мере 65 человек Фото: EPA

По данным Китайского центра землетрясений, землетрясение произошло в уезде Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа (расположен в провинции Сычуань) в 12.52 по местному времени. Очаг залегал на глубине около 16 км. Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Шэньси и Гуйчжоу.

Как пишет "Синьхуа", по состоянию на утро 6 сентября известно о 37 погибших в Лудине, еще 28 человек погибли в уезде Шимянь. В Лудине 12 человек числятся пропавшими без вести, свыше 170 человек получили травмы (56 из них – тяжелые). Число раненых в уезде Шимянь достигло 78 человек.

Как сообщило агентство Reuters, более 200 человек остаются заблокированными в зоне стихийного бедствия. Еще 200 человек застряли в популярном туристическом месте Хайлуогоу. Спасатели пытаются деблокировать дороги, чтобы добраться к людям.

Из-за землетрясения обрушилось 243 и повреждено более 13 тыс. домов. Некоторые районы остались без света.

В провинции введен режим "наивысшего уровня реагирования на ЧС".

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Видео: Odo Puiu Events / YouTube