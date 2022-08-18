В Китае жертвами схода горных потоков стали по меньшей мере 16 человек

Наводнение затронуло местность, где проживают более 6 тыс. человек Скриншот: Disaster Compilations / YouTube

Пропавшими без вести остаются 36 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ и оказания неотложной помощи местные власти привлекли более 2 тыс. человек.

Ссылаясь на государственную телекомпанию Китая CCTV, американское агентство Associated Press проинформировало, что из-за вызванного ливнем оползня "отклонилась в сторону" река и "внезапный паводок" затронул территорию с населением более 6 тыс. человек, проживающих в более чем 1,5 тыс. домов.

Агентство отмечает, что этим летом Китай столкнулся с серией стихийных бедствий – как с наводнениями, так и с экстремальной жарой и засухой.

Associated Press сообщало 14 августа, что в результате наводнения и схода горных потоков семь человек погибли в районе популярной китайской туристической местности Пэнчжоу.