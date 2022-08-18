ГОРДОН
 
 
МИР

В Китае жертвами схода горных потоков стали по меньшей мере 16 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наводнение затронуло местность, где проживают более 6 тыс. человек
Наводнение затронуло местность, где проживают более 6 тыс. человек
Скриншот: Disaster Compilations / YouTube

В результате схода горных потоков, вызванных проливными дождями в провинции Цинхай на северо-западе Китая, погибли 16 человек, и это число может увеличиться. Об этом 18 августа сообщили агентству "Синьхуа" в отделе пропаганды комитета компартии Датун-Хуэй-Туского автономного уезда.

Пропавшими без вести остаются 36 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ и оказания неотложной помощи местные власти привлекли более 2 тыс. человек.

Ссылаясь на государственную телекомпанию Китая CCTV, американское агентство Associated Press проинформировало, что из-за вызванного ливнем оползня "отклонилась в сторону" река и "внезапный паводок" затронул территорию с населением более 6 тыс. человек, проживающих в более чем 1,5 тыс. домов.

Агентство отмечает, что этим летом Китай столкнулся с серией стихийных бедствий – как с наводнениями, так и с экстремальной жарой и засухой.

Associated Press сообщало 14 августа, что в результате наводнения и схода горных потоков семь человек погибли в районе популярной китайской туристической местности Пэнчжоу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, наводнение, туристы, жертвы, паводок, пропавшие без вести
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (490181)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (113726)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (84635)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (59791)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (55789)
6
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (45936)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (41366)
8
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ (37509)
 
 
 
 