Землетрясение на Гаити унесло жизни почти 2 тыс. человек. На страну обрушились ливни и наводнения

На Гаити разрушены не менее 2,8 тыс. домов Фото: ЕРА

Жертвой землетрясения стал по меньшей мере 1 941 человек, более 9,9 тыс. получили ранения. Кроме того, не менее 2,8 тыс. домов были разрушены. Тысячи бездомных отправились в парки, школы и другие общественные места в поисках убежища, отметило издание.

Наводнения и оползни последовали после бури "Грейс", которая во второй половине дня 17 августа продолжилась за пределами Ямайки, соoбщило Reuters.

Около полумиллиона гаитянских детей имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к жилью, безопасной воде, здравоохранению и питанию, сказал представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Гаити Бруно Маес.

Телеканал CNN сообщил, что местные больницы переполнены жертвами стихии и нуждаются в медикаментах.