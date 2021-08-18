Землетрясение на Гаити унесло жизни почти 2 тыс. человек. На страну обрушились ливни и наводнения

Жертвой землетрясения стал по меньшей мере 1 941 человек, более 9,9 тыс. получили ранения. Кроме того, не менее 2,8 тыс. домов были разрушены. Тысячи бездомных отправились в парки, школы и другие общественные места в поисках убежища, отметило издание.
Наводнения и оползни последовали после бури "Грейс", которая во второй половине дня 17 августа продолжилась за пределами Ямайки, соoбщило Reuters.
Около полумиллиона гаитянских детей имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к жилью, безопасной воде, здравоохранению и питанию, сказал представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Гаити Бруно Маес.
Телеканал CNN сообщил, что местные больницы переполнены жертвами стихии и нуждаются в медикаментах.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам. Около 7 тыс. домов были разрушены и почти 5 тыс. повреждены, из-за этого около 30 тыс. семей остались без жилья. Также разрушены и повреждены были офисные здания, школы, церкви и больницы.
Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения.