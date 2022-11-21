Индонезию всколыхнуло землетрясение: погибли 46 человек

Больше всего пострадал город Западная Ява. Около 700 жителей города получили ранения, сообщил представитель местной власти.
В результате землетрясения разрушены и повреждены четыре школы, 52 дома, мечеть и больница, сообщил CNN.
За два часа после землетрясения было зафиксировано 25 афтершоков, поэтому существует опасность оползней, особенно в случае сильного дождя, пишут СМИ.
По словам свидетелей, с которыми общалось агентство Reuters, в столице Индонезии Джакарте также чувствовалось сотрясение зданий и движение мебели.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр опубликовал в Twitter карту активности землетрясения.
#Earthquake (#gempa) possibly felt 49 sec ago in #Indonesia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 21, 2022
* https://t.co/LBaVNdVFgz
* https://t.co/AXvOM7qtuH
* https://t.co/wPtMW5w1CT
* Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NKVXnD4mJG
Пользователи соцсети также публикуют видео разрушений.
#earthquake in #Cianjur of Indonesia.— Shiba Khan (@ShibaKh48733268) November 21, 2022
5.6 magnitude Earthquake left 30 dead and over 300 injured. Heartbreaking and Devestating visuals from #Indonesia
Pray for Cianjur people. pic.twitter.com/kb9NMGe07o
Индонезия находится между так называемым Тихоокеанским огненным кольцом, сейсмически высокоактивной зоной, где встречаются различные плиты земной коры, вызывая большое количество землетрясений и извержений вулканов, отметило агентство Reuters.