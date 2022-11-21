Индонезию всколыхнуло землетрясение: погибли 46 человек

В результате землетрясения пострадали около 700 человек Фото: EPA

Больше всего пострадал город Западная Ява. Около 700 жителей города получили ранения, сообщил представитель местной власти.

В результате землетрясения разрушены и повреждены четыре школы, 52 дома, мечеть и больница, сообщил CNN.

За два часа после землетрясения было зафиксировано 25 афтершоков, поэтому существует опасность оползней, особенно в случае сильного дождя, пишут СМИ.

По словам свидетелей, с которыми общалось агентство Reuters, в столице Индонезии Джакарте также чувствовалось сотрясение зданий и движение мебели.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр опубликовал в Twitter карту активности землетрясения.

Пользователи соцсети также публикуют видео разрушений.

#earthquake in #Cianjur of Indonesia.

5.6 magnitude Earthquake left 30 dead and over 300 injured. Heartbreaking and Devestating visuals from #Indonesia

Pray for Cianjur people. pic.twitter.com/kb9NMGe07o — Shiba Khan (@ShibaKh48733268) November 21, 2022