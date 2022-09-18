На Тайване произошло несколько землетрясений за сутки, есть разрушения. Видео подземных толчков

Землетрясения зарегистрированы в районе города Тайдун на юго-востоке самоуправляемого китайского гособразования.
Сначала были толчки магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США, их центр находился на глубине 10 км примерно в 50 км к северу от Тайдуна.
Агентство пишет, что землетрясение ощущалось по всему Тайваню, а здания в столице Тайбэе "ненадолго затряслись".
Позже были зафиксированы новые подземные толчки.
По данным CNA, в результате землетрясения с рельсов сошли вагоны и обрушилась часть железнодорожной платформы, также обрушились здание магазина и мост, на котором в момент обрушения находился автомобиль с четырьмя людьми. Информации об их гибели не поступало.
В соцсетях публикуют видео с подземными толчками.
#Tsunami warnings issued after Taiwan quake. #Taiwan #Earthquake #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/KbC7GXdIGr— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022
Агентство подчеркивает, что Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и поэтому подвержен землетрясениям.