На Тайване произошло несколько землетрясений за сутки, есть разрушения. Видео подземных толчков

Землетрясения зарегистрированы в районе города Тайдун на юго-востоке самоуправляемого китайского гособразования.

Сначала были толчки магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США, их центр находился на глубине 10 км примерно в 50 км к северу от Тайдуна.

Агентство пишет, что землетрясение ощущалось по всему Тайваню, а здания в столице Тайбэе "ненадолго затряслись".

Позже были зафиксированы новые подземные толчки.

По данным CNA, в результате землетрясения с рельсов сошли вагоны и обрушилась часть железнодорожной платформы, также обрушились здание магазина и мост, на котором в момент обрушения находился автомобиль с четырьмя людьми. Информации об их гибели не поступало.

В соцсетях публикуют видео с подземными толчками.

Агентство подчеркивает, что Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и поэтому подвержен землетрясениям.