Войска РФ обстреляли Херсонскую область 61 раз за сутки, есть раненые и погибший

Об этом глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegram.

По его данным, областной центр подвергся вчера обстрелам 30 раз, РФ атаковала жилые кварталы города.

"Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, два жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

После отступления россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.