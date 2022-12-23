ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Херсонскую область 61 раз за сутки, есть раненые и погибший

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрелов РФ в Херсонской области повреждены частные дома
В результате обстрелов РФ в Херсонской области повреждены частные дома
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В течение прошлых суток российские оккупационные войска 61 раз обстреляли Херсонскую область, огонь вели из реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Об этом глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegram. 

По его данным, областной центр подвергся вчера обстрелам 30 раз, РФ атаковала жилые кварталы города. 

"Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, два жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

После отступления россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (132773)
2
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (65093)
3
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (64866)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (53699)
5
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (43190)
6
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (41022)
7
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (36540)
8
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (35405)
 
 
 
 