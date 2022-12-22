В Херсонской области взорвали автомобиль коллаборационного "главы" поселка Любимовка, оккупанты заявили о его гибели

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, информацию подтверждает со ссылкой на свои источники "Интерфакс-Украина".

Позднее о смерти Штепы заявила также оккупационная администрация Херсонской области. По версии оккупантов, "украинские террористы совершили покушение" на Штепу, в результате которого он погиб.

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине – на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв", – цитирует российский "Интерфакс" "главу администрации района" Павла Филипчука.

Фото, предположительно, с места взрыва опубликовал пропагандистский Telegram-канал Readovka, видео – стратком ВСУ.

Официальных подтверждений гибели Штепы от украинских властей или правоохранителей пока не было.

Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля, сообщало издание "Мост". По данным издания, он родился в России, но последние 15 лет жил в Васильевке Херсонской области. Местные СМИ писали, что после "назначения" Штепы в Васильевке начался террор – российские оккупанты под руководством Штепы врывались в дома, устраивали обыски, избивали и похищали людей.

Фото: most.ks.ua

"Также Штепа торговал самогоном и тратил деньги на наркотики. Среди местных его больше знают как Шныру и Блютуза", – говорится в материале "Моста".