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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области взорвали автомобиль коллаборационного "главы" поселка Любимовка, оккупанты заявили о его гибели

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Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины в июле
Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины в июле
Фото: Readovka / Telegram

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области сегодня был взорван автомобиль руководителя оккупационной администрации поселка Любимовка Андрея Штепы, он погиб.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, информацию подтверждает со ссылкой на свои источники "Интерфакс-Украина".

Позднее о смерти Штепы заявила также оккупационная администрация Херсонской области. По версии оккупантов, "украинские террористы совершили покушение" на Штепу, в результате которого он погиб.

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине – на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв",  цитирует российский "Интерфакс" "главу администрации района" Павла Филипчука. 

Фото, предположительно, с места взрыва опубликовал пропагандистский Telegram-канал Readovka, видео – стратком ВСУ. 

Официальных подтверждений гибели Штепы от украинских властей или правоохранителей пока не было. 

Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля, сообщало издание "Мост". По данным издания, он родился в России, но последние 15 лет жил в Васильевке Херсонской области. Местные СМИ писали, что после "назначения" Штепы в Васильевке начался террор – российские оккупанты под руководством Штепы врывались в дома, устраивали обыски, избивали и похищали людей.

Фото: most.ks.ua
Фото: most.ks.ua

"Также Штепа торговал самогоном и тратил деньги на наркотики. Среди местных его больше знают как Шныру и Блютуза", – говорится в материале "Моста". 

Контекст:

В Херсонской области есть по меньшей мере три населенных пункта с названием Любимовка. Одна из них находится в Нововоронцовском районе на левом берегу Днепра, о ее освобождении от оккупантов президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 4 октября. Российские военные во время оккупации Любимовки жили вместе с украинскими свиньями, сообщала в октябре СБУ. 

Еще две находятся на правом берегу Днепра – в Геническом и Каховском районах. Последняя прилегает к Каховке. 

Теги: взрыв, оккупация, Херсонская область, покушение, война России против Украины, Каховка, автомобиль, российские оккупанты, коллаборационизм
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