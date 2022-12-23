Ночью оккупанты били ракетами и артиллерией по Харьковской области, ранены работники больницы – ОВА

По его словам, оккупанты били по приграничным населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов. В районе села Хатное Великобурлуцкого района подразделения сил обороны Украины отразили атаку армии РФ, говорится в сообщении.
В Волчанской общине в результате попаданий возник пожар, был поврежден хозяйственный блок центральной районной больницы, в нем пострадали люди.
"Получили ранения четыре работника районной больницы – трое мужчины и одна женщина. Еще один мужчина, 62 лет, также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет", – написал Синегубов.
Еще один пожар после обстрела ночью был в Купянске, там россияне разрушили два домовладения.
В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина, он госпитализирован с ранениями средней тяжести. Глава ОВА предупредил, что минная опасность в регионе остается высокой.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.