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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты били ракетами и артиллерией по Харьковской области, ранены работники больницы – ОВА

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B Купянске россияне разрушили два домовладения
B Купянске россияне разрушили два домовладения
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В ночь на 23 декабря российская армия наносила по Харьковской области ракетные и артиллерийские удары. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил утром в Telegram.

По его словам, оккупанты били по приграничным населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов. В районе села Хатное Великобурлуцкого района подразделения сил обороны Украины отразили атаку армии РФ, говорится в сообщении.

В Волчанской общине в результате попаданий возник пожар, был поврежден хозяйственный блок центральной районной больницы, в нем пострадали люди.

"Получили ранения четыре работника районной больницы – трое мужчины и одна женщина. Еще один мужчина, 62 лет, также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет", – написал Синегубов.

Еще один пожар после обстрела ночью был в Купянске, там россияне разрушили два домовладения.

В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина, он госпитализирован с ранениями средней тяжести. Глава ОВА предупредил, что минная опасность в регионе остается высокой.


Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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