В результате российских ракетных ударов в Изюмском районе возник масштабный пожар на гражданском промышленном объекте – Синегубов

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах. Также оккупанты наносили ракетные удары по Изюмскому району.

"За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской общины: Старица, Гатище, Волчанские Хутора. Предварительно – без пострадавших. Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по Купянску. В пгт Двуречная горел жилой дом", – написал он.

Также около 2.00 20 декабря в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры.

"К счастью, без пострадавших. На местах работают спасатели", – сообщил Синегубов.