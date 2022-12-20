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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских ракетных ударов в Изюмском районе возник масштабный пожар на гражданском промышленном объекте – Синегубов

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Синегубов рассказал о российских обстрелах Харьковской области
Синегубов рассказал о российских обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 19 декабря продолжили обстреливать Харьковскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов 20 декабря в Telegram.

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах. Также оккупанты наносили ракетные удары по Изюмскому району.

"За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской общины: Старица, Гатище, Волчанские Хутора. Предварительно – без пострадавших. Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по Купянску. В пгт Двуречная горел жилой дом", – написал он.

Также около 2.00 20 декабря в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры.

"К счастью, без пострадавших. На местах работают спасатели", – сообщил Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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