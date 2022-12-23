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23 декабря, 2022
 
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На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало

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Бобало снимал фильмы, рекламные ролики и передачи
Бобало снимал фильмы, рекламные ролики и передачи
Фото: Nadia Potebnya / Facebook

На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало. О его смерти первым сообщил 21 декабря в Facebook режиссер Евгений Лавренчук.

"Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Нового года, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова",  написал он.

https://www.facebook.com/eugenelavrenchuk.official/posts/pfbid0yc33QA1KR5ghHpBZUUAWH5TBnF4gbaKPvks1PJj3UvWBVkSBL8hTN3jUafbN4Pwzl

Супруга Бобало Анна Яремчук 22 декабря в Facebook посвятила погибшему мужу пост.

"По справедливости он должен был снимать кино. Он должен был быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных "ништяков", которые передавала мама из Америки для ребят, – написала Яремчук. – Хотел ли он быть военным? – Нет. – Хотел он киноплощадку сменить на окопы? – Нет. Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? – Да! Потому что я так молила Бога сохранить моего Олежку".

https://www.facebook.com/anne.yaremchuk/posts/pfbid02UnTviu8iMoWeSEiZW7xXFHy59kNq2CChPE6JyNXfGjpjbqYVzex1qo78KnyBbasml

Контекст:

Бобало – режиссер телевизионных фильмов, рекламных роликов, телепередач. Он также является режиссером короткометражного фильма "Структура кофе, или "Абзац" по мотивам рассказов Богдана Жолдака.

Теги: режиссер, война России против Украины, Бахмут, Евгений Лавренчук
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На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
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