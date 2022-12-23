На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало

"Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Нового года, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова", – написал он.

Супруга Бобало Анна Яремчук 22 декабря в Facebook посвятила погибшему мужу пост.

"По справедливости он должен был снимать кино. Он должен был быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных "ништяков", которые передавала мама из Америки для ребят, – написала Яремчук. – Хотел ли он быть военным? – Нет. – Хотел он киноплощадку сменить на окопы? – Нет. Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? – Да! Потому что я так молила Бога сохранить моего Олежку".