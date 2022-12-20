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ПРОИСШЕСТВИЯ

Руководитель медбригады ВСУ приехал с фронта домой и погиб, спасая дочь из пожара

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В результате пожара погибли отец и дочь
В результате пожара погибли отец и дочь
Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області / Facebook

В селе Озадовка Житомирской области, пытаясь спасти дочь из пожара, погиб руководитель медбригады Сергей (Маэстро) Грабарчук. Об этом сообщил Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова. Подробности рассказали журналисты "BBC Україна" и ГСЧС Житомирской области.

До 2014 года Грабарчук был предпринимателем, пилотировал небольшие самолеты. С начала войны на Донбассе ушел служить, участвовал в боях под Дебальцево, а в последнее время работал в недавно освобожденном Лимане Донецкой области.

Затем Грабарчук ненадолго приехал домой. А в ночь на 18 декабря в двухэтажном частном доме, где жила семья, вспыхнул пожар.

Как говорят спасатели, жена с сыном успели оставить задымленный дом, прыгнув с балкона на автомобиль. Мужчина же бросился искать дочь, которую среди дыма не могли сразу найти. В итоге их обоих нашли в разных частях дома – отец и дочь погибли.

Накануне мужчина поставил в комнате дополнительную буржуйку и вывел в камин. Как сообщили в ГСЧС, именно она и стала причиной пожара.

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: пожар, смерть, ГСЧС, военные, Житомирская область, спасатели, ВСУ
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