Руководитель медбригады ВСУ приехал с фронта домой и погиб, спасая дочь из пожара

В результате пожара погибли отец и дочь Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області / Facebook

До 2014 года Грабарчук был предпринимателем, пилотировал небольшие самолеты. С начала войны на Донбассе ушел служить, участвовал в боях под Дебальцево, а в последнее время работал в недавно освобожденном Лимане Донецкой области.

Затем Грабарчук ненадолго приехал домой. А в ночь на 18 декабря в двухэтажном частном доме, где жила семья, вспыхнул пожар.

Как говорят спасатели, жена с сыном успели оставить задымленный дом, прыгнув с балкона на автомобиль. Мужчина же бросился искать дочь, которую среди дыма не могли сразу найти. В итоге их обоих нашли в разных частях дома – отец и дочь погибли.

Накануне мужчина поставил в комнате дополнительную буржуйку и вывел в камин. Как сообщили в ГСЧС, именно она и стала причиной пожара.