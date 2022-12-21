"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава герою!" – написал Сенцов.
Также о гибели Афанасьева сообщил блогер Мирослав Олешко.
"Прощай друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", – написал он.
Мать Афанасьева Ольга сначала написала, что ей командование ничего не сообщало, однако позже в комментариях к посту написала, что все подтвердилось.
Его жена Людмила Афанасьева подтвердила гибель мужа изданию "Крым.Реалии". "К сожалению, это правда", – сказала она.
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор. Он погиб в Луганской области под Белогоровкой.
Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с Олегом Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.
Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года.
Мать Афанасьева в 2017 году заявляла, что опасается за безопасность своей матери, оставшейся в аннексированном Крыму.