"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава герою!" – написал Сенцов.

Также о гибели Афанасьева сообщил блогер Мирослав Олешко.

"Прощай друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", – написал он.

Мать Афанасьева Ольга сначала написала, что ей командование ничего не сообщало, однако позже в комментариях к посту написала, что все подтвердилось.

Его жена Людмила Афанасьева подтвердила гибель мужа изданию "Крым.Реалии". "К сожалению, это правда", – сказала она.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор. Он погиб в Луганской области под Белогоровкой.