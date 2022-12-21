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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев

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Афанасьев защищал Украину от оккупантов
Афанасьев защищал Украину от оккупантов
Фото: Hennadii Afanasiev / Facebook

Крымчанин Геннадий Афанасьев, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, погиб. Об этом сообщил режиссер Олег Сенцов в Facebook 21 декабря.

"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава герою!" – написал Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid0vTSEUpowW2xGx9t6uPJRQTbQyXmyZWLGLCSwCAVMH8QD3fdb6Z4f6aR2LrB9eBiEl

Также о гибели Афанасьева сообщил блогер Мирослав Олешко. 

"Прощай друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", – написал он.

https://www.facebook.com/oleshkomiroslav/posts/pfbid0e9EsJ9RfwtEbGCTVYbjTdQ63Ezfrv1QEd4bMz7twquPRpERfzxgZpnVbtMsSSTLcl

Мать Афанасьева Ольга сначала написала, что ей командование ничего не сообщало, однако позже в комментариях к посту написала, что все подтвердилось.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JXVELJ4LvTYGMeGhk3ujxbYnJCBqUSBEiV1UQE3qCJsVdiwiwLi8BACxAUhFrDL4l&id=100002541289573

Его жена Людмила Афанасьева подтвердила гибель мужа изданию "Крым.Реалии""К сожалению, это правда", – сказала она.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор. Он погиб в Луганской области под Белогоровкой.

Контекст:

Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с Олегом Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.

Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года.

Мать Афанасьева в 2017 году заявляла, что опасается за безопасность своей матери, оставшейся в аннексированном Крыму.

Теги: политзаключенные, Геннадий Афанасьев, война России против Украины, погибшие
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