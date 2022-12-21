Данилов: На сегодняшний день у России нет возможностей победить нас в открытом бою. Но крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна

"Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше последствий было непосредственно для своей страны, – они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон", – отметил Данилов.

По его словам, Украина сейчас очень нуждается в помощи западных партнеров.

"И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем та, которую мы на сегодняшний день получаем. Я благодарю всех наших партнеров за эту помощь. И очень хотелось бы обратить еще на одну вещь внимание. В Европе определенное количество стран также изменило свое мнение. И если они раньше, условно говоря, поставляли каски, некоторые – бронежилеты, то на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое нам крайне необходимо, чтобы победить этого врага. Но мы осознаем, что мы защищаем не только себя. Мы защищаем всю Европу от этого нашествия", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)