В Харьковской области на мине подорвался тракторист – местные власти

"Сегодня в нашей общине произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине подорвался трактор. Тракторист получил ранение и сейчас находится в областной больнице", – написал он.

Гусаров подчеркнул, что "часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков Печенежской общины до сих пор остаются необследованными" и работы по разминированию продолжаются.

Он опубликовал также фото мины – это противотанковая мина ТМ-62.

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В Харьковской области на оставленных оккупантами минах регулярно подрываются мирные граждане. Последнее такое сообщение было 18 декабря, тогда стало известно о гибели двух мужчин, которые искали пропавший скот.