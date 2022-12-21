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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области на мине подорвался тракторист – местные власти

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Гусаров опубликовал фото мины
Гусаров опубликовал фото мины
Фото: Олександр Гусаров, Печенізький селищний голова / Telegrаm

21 декабря на территории Печенежской территориальной общины Харьковской области в результате взрыва мины ранение получил тракторист. Об этом сообщил в Telegrаm поселковый голова Печенегов Александр Гусаров.

"Сегодня в нашей общине произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине подорвался трактор. Тракторист получил ранение и сейчас находится в областной больнице", – написал он.

Гусаров подчеркнул, что "часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков Печенежской общины до сих пор остаются необследованными" и работы по разминированию продолжаются.

Он опубликовал также фото мины – это противотанковая мина ТМ-62.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области на оставленных оккупантами минах регулярно подрываются мирные граждане. Последнее такое сообщение было 18 декабря, тогда стало известно о гибели двух мужчин, которые искали пропавший скот.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, сельское хозяйство, Харьковская область, больница, война России против Украины, разминирование, мины
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