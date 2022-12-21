В Харьковской области на мине подорвался тракторист – местные власти

"Сегодня в нашей общине произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине подорвался трактор. Тракторист получил ранение и сейчас находится в областной больнице", – написал он.
Гусаров подчеркнул, что "часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков Печенежской общины до сих пор остаются необследованными" и работы по разминированию продолжаются.
Он опубликовал также фото мины – это противотанковая мина ТМ-62.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области на оставленных оккупантами минах регулярно подрываются мирные граждане. Последнее такое сообщение было 18 декабря, тогда стало известно о гибели двух мужчин, которые искали пропавший скот.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.