Шкварченко погиб, попав под минометный огонь врага
Фото: Virsky - Ukrainian National Dance Company / Facebook
19 декабря на фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко, который в составе ВСУ защищал страну от российских оккупантов. О его смерти 21 декабря в Facebook сообщило Министерство культуры и информационной политики.
В публикации отмечается, что Шкварченко погиб, попав под минометный обстрел оккупантов.
"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память", – говорится в публикации.
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