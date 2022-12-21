На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко

"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память", – говорится в публикации.

В публикации отмечается, что Шкварченко погиб, попав под минометный обстрел оккупантов.

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