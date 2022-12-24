Жданов: Российские военные не приспособились к HIMARS. Ходят и оглядываются днем и ночью

Такое мнение 23 декабря на своем YouTube-канале высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Они никак не приспособились [к HIMARS]... Никак. В этом их проблема и наше преимущество… Все, кто там находится, в зоне поражения HIMARS, ходят и оглядываются днем и ночью. Особенно в местах сосредоточения живой силы и там, где они делают эти перевалочные базы мобилизованных, которые едут на фронт. Они там даже спать спокойно не могут, потому что прилетит", – отметил Жданов.
По словам эксперта, в последнее время появилась тенденция – "прилетает все чаще".
"Там огромные потери пехоты... HIMARS на 80 км летит около минуты... Его можно только увидеть в предрассветном небе, и то – при хорошей видимости с 10-ти или 15 км от линии фронта. Но они [оккупанты] не знают, куда полетел HIMARS. Российское минобороны уже сообщило, что они уже "уничтожили… тысячи HIMARS"… так они их боятся. Но в войсках российских сложилось четкое понимание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие", – подчеркнул Жданов.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Минобороны Украины 6 ноября заявило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.