Жданов: Российские военные не приспособились к HIMARS. Ходят и оглядываются днем и ночью

Оккупанты на перевалочных базах "даже спать спокойно не могут", потому что "прилетит" от HIMARS, отметил Жданов Фото: EPA (архив)

Такое мнение 23 декабря на своем YouTube-канале высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Они никак не приспособились [к HIMARS]... Никак. В этом их проблема и наше преимущество… Все, кто там находится, в зоне поражения HIMARS, ходят и оглядываются днем и ночью. Особенно в местах сосредоточения живой силы и там, где они делают эти перевалочные базы мобилизованных, которые едут на фронт. Они там даже спать спокойно не могут, потому что прилетит", – отметил Жданов.

По словам эксперта, в последнее время появилась тенденция – "прилетает все чаще".

"Там огромные потери пехоты... HIMARS на 80 км летит около минуты... Его можно только увидеть в предрассветном небе, и то – при хорошей видимости с 10-ти или 15 км от линии фронта. Но они [оккупанты] не знают, куда полетел HIMARS. Российское минобороны уже сообщило, что они уже "уничтожили… тысячи HIMARS"… так они их боятся. Но в войсках российских сложилось четкое понимание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие", – подчеркнул Жданов.