25 декабря российская армия нанесла по Украине пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Подразделения сил обороны Украины отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское, Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь Донецкой области, говорится в сообщении.

"На северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области. На слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – информируют в Генштабе.

Там отмечают, что на купянском и лиманском направлениях враг вел огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов, на бахмутском и авдеевском направлениях – по 20, на запорожском направлении также обстреляны более 25 населенных пунктов.

На херсонском направлении россияне продолжают держать под огнем правый берег Днепра. За последние сутки пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов в области и сам город Херсон.