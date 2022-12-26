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ВОЙНА В УКРАИНЕ

25 декабря российская армия нанесла по Украине пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки противник нанес один авиационный и пять ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 26 декабря.

Подразделения сил обороны Украины отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское, Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь Донецкой области, говорится в сообщении.

"На северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области. На слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – информируют в Генштабе. 

Там отмечают, что на купянском и лиманском направлениях враг вел огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов, на бахмутском и авдеевском направлениях – по 20, на запорожском направлении также обстреляны более 25 населенных пунктов.

На херсонском направлении россияне продолжают держать под огнем правый берег Днепра. За последние сутки пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов в области и сам город Херсон.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bV9NRu9uwkkY65mUxf8J9DMptnZ2YBzArd6ZeqddCZy5nEE8a8NRdTnGChZziWrDl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Украинская армия нанесла за сутки восемь ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины. 

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 25 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 102 050 человек личного состава.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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