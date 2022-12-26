25 декабря российская армия нанесла по Украине пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Подразделения сил обороны Украины отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское, Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь Донецкой области, говорится в сообщении.
"На северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области. На слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – информируют в Генштабе.
Там отмечают, что на купянском и лиманском направлениях враг вел огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов, на бахмутском и авдеевском направлениях – по 20, на запорожском направлении также обстреляны более 25 населенных пунктов.
На херсонском направлении россияне продолжают держать под огнем правый берег Днепра. За последние сутки пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов в области и сам город Херсон.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Украинская армия нанесла за сутки восемь ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 25 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 102 050 человек личного состава.