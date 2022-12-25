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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия поразила пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали о восьми ударах по оккупантам
В ВСУ рассказали о восьми ударах по оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия нанесла за сутки восемь ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 25 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе также подтвердили поражение живой силы и техники захватчиков за предыдущие периоды.

"В Донецкой области уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0P6S9fN9Fn3kTHujdkRoaJ2iNGFVzx61mycQfub9xEBHyfmdDfNbAaq2SYWLQHrwfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 25 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 102 050 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ранение, потери армии России, российские оккупанты, война рос
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