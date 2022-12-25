Украинская армия поразила пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

В ВСУ рассказали о восьми ударах по оккупантам Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе также подтвердили поражение живой силы и техники захватчиков за предыдущие периоды.

"В Донецкой области уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется", – объяснили в ВСУ.

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