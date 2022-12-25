Россияне потеряли под Бахмутом тысячи военных – Гайдай

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любимый кремлевским режимом. Плюс еще кадыровцы и вагнеровцы хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат, остающихся там на всю жизнь", – сказал он.

По словам Гайдая, планы россиян остаются прежними: они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.