ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне потеряли под Бахмутом тысячи военных – Гайдай

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года
Фото: EPA

Российские оккупанты теряют "тысячи солдат" в боях под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любимый кремлевским режимом. Плюс еще кадыровцы и вагнеровцы хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат, остающихся там на всю жизнь", – сказал он.

По словам Гайдая, планы россиян остаются прежними: они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. 

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха. 

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Кремль, военные, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (529421)
2
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (146901)
3
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (101211)
4
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (69414)
5
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (60105)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (60101)
7
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32320)
8
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира (31831)
 
 
 
 