Россияне потеряли под Бахмутом тысячи военных – Гайдай

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любимый кремлевским режимом. Плюс еще кадыровцы и вагнеровцы хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат, остающихся там на всю жизнь", – сказал он.
По словам Гайдая, планы россиян остаются прежними: они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.