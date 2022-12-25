Буданов объяснил, почему вагнеровцы пытаются захватить Бахмут

Буданов отметил, что Суровикин вступил в союз с Пригожиным для соперничества с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, их союз привел к передаче тяжелого оружия от армии РФ к вагнеровцам.
По его словам, это является причиной того, что вагнеровцы так стараются захватить город Бахмут в Донецкой области.
"Это только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения "Вагнер" так фанатично пытаются захватить этот город Им нужно показать, что они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия", – рассказал начальник ГУР.
По словам Буданова, захват Бахмута не является стратегически важным, но если он произойдет, то это улучшит позиции России и откроет дороги к другим городам на Донбассе.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Генеральный штаб ВСУ отмечал, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) 25 декабря.