Буданов объяснил, почему вагнеровцы пытаются захватить Бахмут

Буданов отметил, что Суровикин вступил в союз с Пригожиным для соперничества с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, их союз привел к передаче тяжелого оружия от армии РФ к вагнеровцам.

По его словам, это является причиной того, что вагнеровцы так стараются захватить город Бахмут в Донецкой области.

"Это только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения "Вагнер" так фанатично пытаются захватить этот город Им нужно показать, что они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия", – рассказал начальник ГУР.

По словам Буданова, захват Бахмута не является стратегически важным, но если он произойдет, то это улучшит позиции России и откроет дороги к другим городам на Донбассе.