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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов объяснил, почему вагнеровцы пытаются захватить Бахмут

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Буданов рассказал о планах оккупантов
Буданов рассказал о планах оккупантов
Фото: EPA

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин создали союз. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times, опубликованном 23 декабря.

Буданов отметил, что Суровикин вступил в союз с Пригожиным для соперничества с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, их союз привел к передаче тяжелого оружия от армии РФ к вагнеровцам.

По его словам, это является причиной того, что вагнеровцы так стараются захватить город Бахмут в Донецкой области. 

"Это только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения "Вагнер" так фанатично пытаются захватить этот город  Им нужно показать, что они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия", – рассказал начальник ГУР.

По словам Буданова, захват Бахмута не является стратегически важным, но если он произойдет, то это улучшит позиции России и откроет дороги к другим городам на Донбассе.

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Генеральный штаб ВСУ отмечал, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) 25 декабря.

Теги: Донецкая область, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, ЧВК, Кирилл Буданов
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