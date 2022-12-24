"Неправильно сбрасывать со счетов эту возможность". Буданов оценил вероятность наступления со стороны Беларуси

По его словам, такой риск полностью не исключается, однако данных, подтверждающих угрозу, пока нет.
"Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.
Российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Кроме того, на полигонах страны не хватает бронетехники, которая могла бы проводить атаки, объяснил Буданов.
При этом россияне не оставляют попыток изобразить видимость подготовки к атаке, отметил он. Оккупанты используют тактику СССР времен Второй мировой войны, перебрасывая солдат по железной дороге, имитируя подготовку к наступлению.
"Да, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их обратно на позиции. Такие маневры называются "каруселями", – рассказал глава ГУР.
Буданов считает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной также призваны сбить Вооруженные силы Украины с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск с южного и восточного направлений.
"Все это элементы дезинформационных кампаний", – добавил начальник разведки.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси.
19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.