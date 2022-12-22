Лукашенко объяснил стягивание войск к границам с Украиной возможной агрессией против Беларуси

Лукашенко: Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия Фото: EPA

"Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", – сказал Лукашенко.

По его словам, тренировки войск стали более масштабными "из-за сложившейся ситуации и угроз", а войска "перемещаем туда, куда считаем нужным".

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно [произойдет], то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", – добавил самопровозглашенный президент.