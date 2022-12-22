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Лукашенко объяснил стягивание войск к границам с Украиной возможной агрессией против Беларуси

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Лукашенко: Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия
Лукашенко: Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси "может быть развернута агрессия" и именно для противостояния ей в стране проводят военные маневры. Об этом он сказал на совещании по итогам проверки силового блока страны 22 декабря, его цитирует пресс-служба президента.

"Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", – сказал Лукашенко.

По его словам, тренировки войск стали более масштабными "из-за сложившейся ситуации и угроз", а войска "перемещаем туда, куда считаем нужным".

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно [произойдет], то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", – добавил самопровозглашенный президент.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве".

Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, граница, военные учения, вторжение, наступление, войска
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