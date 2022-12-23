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В Беларуси "рельсового партизана" с простреленными ногами приговорили к 16 годам заключения – СМИ

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Мельника в Беларуси осудили на 16 лет по делу "рельсовых партизан"
Мельника в Беларуси осудили на 16 лет по делу "рельсовых партизан"
Фото: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegram

Суд в Беларуси приговорил белоруса Виталия Мельника к 16 годам колонии строгого режима по делу "рельсовых партизан". Об этом сообщил 22 декабря в Telegram проект Dissidentby.

Также Мельник оштрафован на 300 базовых величин – 9,6 тыс. белорусских рублей (около 120 тыс. грн).

Мельнику, как сообщило в Telegram белорусское правозащитное движение "Весна", инкриминировали "акт терроризма", оскорбление называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В материалах дела утверждалось, что в марте Мельник поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки на белорусской железной дороге, что вывело из строя систему сигнализации.

Во время задержания белорусские силовики прострелили мужчине колени. В генпрокуратуре заявляли, что он якобы мог оказать "вооруженное сопротивление".

В ноябре "Весна" со ссылкой на письмо Мельника из СИЗО сообщала, что он до сих пор ходит на костылях, потому что мышцы на правой ноге не восстановились.

После того как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, СИЗО, оккупация, партизаны, диверсанты, диверсия, приговор, поезда, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, задержание, суд, силовики, колония, российские оккупанты
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