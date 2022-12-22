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Расследователи "Беларускі Гаюн" заявили, что силовики Лукашенко ищут их пособников

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"Беларускі Гаюн" проводит мониторинг военной активности в Беларуси и публикует информацию в Telegram
"Беларускі Гаюн" проводит мониторинг военной активности в Беларуси и публикует информацию в Telegram
Фото: depositphotos.com

Расследователи "Беларускі Гаюн" сообщили, что силовики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предлагают белорусам "сотрудничество" от имени мониторинговой группы. Об этом "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram 22 декабря.

 чат-ботах знакомств активизировались силовики Лукашенко, которые под видом заявки на общение предлагают им написать, "если ты не безразличен к своему государству, жаждешь в жизни только мира и готов к оказанию любой помощи", – рассказали расследователи.

В личных сообщениях аккаунт называет себя представителем мониторинговой группы и таким образом "ищет источников": он требует от человека написать личные данные: ФИО, день и место рождения, где учился, где работает и хобби. 

"Беларускі Гаюн" никогда и никому не пишет в личные сообщения и уж точно не ищет источников в чат-боте знакомств "Дайвинчик". Единственный источник связи с мониторинговой группой  это бот: @HajunBYbot. Во-вторых, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашиваем личные данные  зачем нам знать ваше настоящее имя и, упаси Господи, хобби?!" – написали журналисты.

Наблюдатели призвали пользователей не отвечать аккаунтам, которые называют себя представителями "Беларускі Гаюн". Кроме того, просят присылать им линки на такие страницы и блокировать их.

Контекст:

"Беларускі Гаюн" проводит мониторинг военной активности на территории Беларуси и публикуют информацию в своем Telegram.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, чат-бот, личные данные, силовики
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