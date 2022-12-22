Расследователи "Беларускі Гаюн" заявили, что силовики Лукашенко ищут их пособников

"В чат-ботах знакомств активизировались силовики Лукашенко, которые под видом заявки на общение предлагают им написать, "если ты не безразличен к своему государству, жаждешь в жизни только мира и готов к оказанию любой помощи", – рассказали расследователи.

В личных сообщениях аккаунт называет себя представителем мониторинговой группы и таким образом "ищет источников": он требует от человека написать личные данные: ФИО, день и место рождения, где учился, где работает и хобби.

"Беларускі Гаюн" никогда и никому не пишет в личные сообщения и уж точно не ищет источников в чат-боте знакомств "Дайвинчик". Единственный источник связи с мониторинговой группой – это бот: @HajunBYbot. Во-вторых, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашиваем личные данные – зачем нам знать ваше настоящее имя и, упаси Господи, хобби?!" – написали журналисты.

Наблюдатели призвали пользователей не отвечать аккаунтам, которые называют себя представителями "Беларускі Гаюн". Кроме того, просят присылать им линки на такие страницы и блокировать их.