Соловей: Пригожин готовит свою армию и медийный ресурс, значит, он не допускает мысли, что в России произойдет легитимная передача власти

Пригожин не намерен сам стать президентом РФ, но хочет сыграть решающую роль в том, кто возглавит страну, считает политолог Фото: currenttime.tv

По мнению Соловья, Россия в целом вступает "не просто в фазу турбулентности", а в очень большой кризис, начатый главой государства.

При этом, по его оценке, российские элиты находятся в "лихорадочном напряжении и ожидании чего-то", но в то же время надеются, что может быть, этого не случится, ведь "до сих пор обходилось".

"Единственный, кто, наверное, открыто готовится к этой фазе полураспада или распада элит, – это, конечно, Евгений Пригожин. Он фактически об этом заявил открыто. Все его публичные заявления до последнего времени... Вся его стратегия нацелена на постпутинскую эпоху. Он хочет стать одним из самых сильных, если не самым сильным, игроком. Понимаете, если он готовит к этому свою личную армию, свой силовой ресурс, свой медийный ресурс – это означает, что он не допускает мысли о том, что не будет кризиса или что произойдет легитимная передача власти. Он готовится к экстраординарной ситуации", – подчеркнул Соловей.

Гордон в ответ высказал мнение, что Пригожин – "никто, чисто дутая фигура" и президент РФ Владимир Путин "его сделал специально для того, чтобы показывать Западу: "Смотрите. Вы хотите с ним разговаривать? Ну он же отбитый напрочь. Или со мной? Со мной же приятно, привычно, хорошо".

Однако Соловей считает, что Пригожина не следует недооценивать, и именно за время полномасштабной войны он "набрал очень большой вес".

"Его ЧВК оказалась очень нужной конторой, чрезвычайно нужной – считается, что она более успешна, чем регулярные подразделения. Он контролирует колоссальные финансовые ресурсы. По многим оценкам, эти ресурсы составляют до $15 млрд. Как они оказались у него под контролем – это другая история. Он имеет ряд влиятельных союзников. Их не много, но эти союзники есть", – отметил Соловей, отказавшись называть этих союзников.

Он также заявил, что у Пригожина есть идея создать политическое движение, которое подтянет под себя Z-патриотов.

"То есть у него есть политическая амбиция. У него есть медийные ресурсы. И он действует, в общем, планомерно и продуманно. Естественно, у него врагов больше, чем союзников, но в настоящий момент он и не мыслит себя президентом. Он хочет сыграть решающую роль в том, кто станет президентом", – подытожил политолог.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube