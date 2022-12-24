Соловей: Пригожин готовит свою армию и медийный ресурс, значит, он не допускает мысли, что в России произойдет легитимная передача власти

По мнению Соловья, Россия в целом вступает "не просто в фазу турбулентности", а в очень большой кризис, начатый главой государства.
При этом, по его оценке, российские элиты находятся в "лихорадочном напряжении и ожидании чего-то", но в то же время надеются, что может быть, этого не случится, ведь "до сих пор обходилось".
"Единственный, кто, наверное, открыто готовится к этой фазе полураспада или распада элит, – это, конечно, Евгений Пригожин. Он фактически об этом заявил открыто. Все его публичные заявления до последнего времени... Вся его стратегия нацелена на постпутинскую эпоху. Он хочет стать одним из самых сильных, если не самым сильным, игроком. Понимаете, если он готовит к этому свою личную армию, свой силовой ресурс, свой медийный ресурс – это означает, что он не допускает мысли о том, что не будет кризиса или что произойдет легитимная передача власти. Он готовится к экстраординарной ситуации", – подчеркнул Соловей.
Гордон в ответ высказал мнение, что Пригожин – "никто, чисто дутая фигура" и президент РФ Владимир Путин "его сделал специально для того, чтобы показывать Западу: "Смотрите. Вы хотите с ним разговаривать? Ну он же отбитый напрочь. Или со мной? Со мной же приятно, привычно, хорошо".
Однако Соловей считает, что Пригожина не следует недооценивать, и именно за время полномасштабной войны он "набрал очень большой вес".
"Его ЧВК оказалась очень нужной конторой, чрезвычайно нужной – считается, что она более успешна, чем регулярные подразделения. Он контролирует колоссальные финансовые ресурсы. По многим оценкам, эти ресурсы составляют до $15 млрд. Как они оказались у него под контролем – это другая история. Он имеет ряд влиятельных союзников. Их не много, но эти союзники есть", – отметил Соловей, отказавшись называть этих союзников.
Он также заявил, что у Пригожина есть идея создать политическое движение, которое подтянет под себя Z-патриотов.
"То есть у него есть политическая амбиция. У него есть медийные ресурсы. И он действует, в общем, планомерно и продуманно. Естественно, у него врагов больше, чем союзников, но в настоящий момент он и не мыслит себя президентом. Он хочет сыграть решающую роль в том, кто станет президентом", – подытожил политолог.
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В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".