Соловей: Российская элита в лихорадочном напряжении. Она ожидает кризиса, но надеется, что он не случится, "ведь рассасывалось"

Cоловей: В этот раз, видимо, уже не обойдется Фото: Валерий Соловей / Facebook

Отвечая на вопрос "испытывает ли российская элита что-то наподобие ужаса", Соловей сказал, что такого состояния пока нет.

"Это все-таки не ужас. Это такое лихорадочное напряжение и ожидание чего-то. Помните, у Беккета – "В ожидании Годо"? Вот все ждут этого Годо, когда он придет. Вот так элита ждет чего-то, что произойдет и действительно начнется кризис. Она ожидает этого. И вместе с тем, конечно, надеясь, что, может быть, этого не случится, "ведь рассасывалось, ведь до этого все как-то обходилось, может быть, и в этот раз". Я бы сказал, что в этот раз, видимо, уже не обойдется. Слишком много сошлось воедино. Ну вот бывает такое сочетание нескольких факторов", – заявил он.

По мнению аналитика, у представителей российской элиты "есть размышления о том, какой выход найти".

"Но это размышления. Наверное, идут разговоры – скорее всего, разговоры идут между чекистами и могут идти за границей. Те, кто оказался за границей и находится там постоянно, – они там, конечно... Но никаких действий нет", – подчеркнул он.

Единственный, кто открыто в такой среде готовится к распаду или полураспаду элит – основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, считает Соловей.

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