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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Российская элита в лихорадочном напряжении. Она ожидает кризиса, но надеется, что он не случится, "ведь рассасывалось"

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Cоловей: В этот раз, видимо, уже не обойдется
Cоловей: В этот раз, видимо, уже не обойдется
Фото: Валерий Соловей / Facebook

Российская элита находится в состоянии лихорадочного напряжения и ожидания "чего-то дурного". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей.

Отвечая на вопрос "испытывает ли российская элита что-то наподобие ужаса", Соловей сказал, что такого состояния пока нет. 

"Это все-таки не ужас. Это такое лихорадочное напряжение и ожидание чего-то. Помните, у Беккета – "В ожидании Годо"? Вот все ждут этого Годо, когда он придет. Вот так элита ждет чего-то, что произойдет и действительно начнется кризис. Она ожидает этого. И вместе с тем, конечно, надеясь, что, может быть, этого не случится, "ведь рассасывалось, ведь до этого все как-то обходилось, может быть, и в этот раз". Я бы сказал, что в этот раз, видимо, уже не обойдется. Слишком много сошлось воедино. Ну вот бывает такое сочетание нескольких факторов", – заявил он. 

По мнению аналитика, у представителей российской элиты "есть размышления о том, какой выход найти". 

"Но это размышления. Наверное, идут разговоры – скорее всего, разговоры идут между чекистами и могут идти за границей. Те, кто оказался за границей и находится там постоянно, – они там, конечно... Но никаких действий нет", – подчеркнул он. 

Единственный, кто открыто в такой среде готовится к распаду или полураспаду элит – основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, считает Соловей. 

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец убежден, что Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан уже не видят в России сильного партнера и начинают "отваливаться". 

Подобное мнение высказывал и российский политолог Станислав Белковский. Он считает, что из-за неудач российской армии в Украине начнут разваливаться такие структуры, как Организация Договора о коллективной безопасности.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, кризис, Валерий Соловей, война России против Украины, Евгений Пригожин
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