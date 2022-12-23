Соловей о российских пропагандистах: Гаага для них была бы прекрасным вариантом. А то и окувалдить могут

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Валерий Соловей.

"Гаага – для них это был бы еще прекрасный вариант. Потому что, не дай бог, они попадут в лапы российского правосудия. А как оно умеет судить, мы знаем. А может, и до суда-то дело не дойдет, потому что могут же неправовые практики взять на них, когда кризис. Могут, как новый глагол появился, и окувалдить. С подачи, связанной с этим трагическим эпизодом, появился теперь такой новый глагол в русском языке – "окувалдить", – отметил Соловей.

И "это мрачная шутка", продолжил политолог, но "дело в том, что в этой шутке есть некое предвестие будущего, есть некий намек".

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube