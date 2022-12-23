Соловей о российских пропагандистах: Гаага для них была бы прекрасным вариантом. А то и окувалдить могут

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Валерий Соловей.
"Гаага – для них это был бы еще прекрасный вариант. Потому что, не дай бог, они попадут в лапы российского правосудия. А как оно умеет судить, мы знаем. А может, и до суда-то дело не дойдет, потому что могут же неправовые практики взять на них, когда кризис. Могут, как новый глагол появился, и окувалдить. С подачи, связанной с этим трагическим эпизодом, появился теперь такой новый глагол в русском языке – "окувалдить", – отметил Соловей.
И "это мрачная шутка", продолжил политолог, но "дело в том, что в этой шутке есть некое предвестие будущего, есть некий намек".
Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью
Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.