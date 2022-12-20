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Гордон: Соловьев играет с огнем – с Гиркиным. У меня есть ощущение, что его вообще казнят

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Гордон: Не исключаю, что Соловьеву Гиркин с Пригожиным могут прислать "черную метку"
Гордон: Не исключаю, что Соловьеву Гиркин с Пригожиным могут прислать "черную метку" 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский пропагандист Владимир Соловьев "играет с огнем", когда ведет публичную перепалку с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным. Такое мнение 18 декабря во время YouTube-стрима с ведущим Василием Головановым высказал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Соловьев играет с огнем. Он играет с огнем – с Гиркиным У меня есть ощущение, что Соловьева вообще казнят, потому что Соловьев же, наверное, знает, кто стоит за Гиркиным. Думаю, что Соловьева могут окувалдить показательно, кувалдой прибить. И украинцы не будут протестовать по этому поводу",  предположил Гордон.

Голованов уточнил, правильно ли он понял, что за Гиркиным стоит основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я считаю, что да. Считаю, что если Соловьев еще будет так выделываться, ему могут прислать "черную метку". У меня есть один хороший знакомый из наших спецслужб, и когда один нехороший человек что-то нехорошее говорил, он сказал моему второму знакомому: "Пришли ему "черную метку". Так что я не исключаю, что Соловьеву Гиркин с Пригожиным могут прислать "черную метку", – сказал Гордон.

Он считает, что безотносительно к спору с Гиркиным Соловьева и всех других российских пропагандистов неизбежно ждет наказание за ложь и манипуляции, которые они годами распространяли об Украине и провоцировали таким образом к ней ненависть. По мнению журналиста, Соловьев уже это чувствует.

"Посмотрите, как он плохо выглядит. Он похудел вдвое. Я не шучу. Он осунулся. Из чего я делаю выводы, что он тяжело болен. Ему, наверное, скоро придет трында. Он плох совсем. С психикой у него полный разлад. Он и раньше не особо отличался умением интеллигентно вести дискуссию, а теперь он совсем, что называется, понеслась... да по кочкам. Вот у него понеслась уже по полной программе и несется безостановочно. Кочек все больше, она все больше подпрыгивает на ним… Короче, с Соловьевым беда. Происходит это, знаете отчего? Оттого, что он понимает: дело кончено, ничего хорошего не будет. Он будет отвечать первым. Кстати, я вам скажу: [президент России Владимир] Путин может не ответить вследствие каких-то закулисных договоренностей с Западом и так далее, а этот будет отвечать по полной программе. За него никто не впряжется. Никто не вступится. Россия своих бросает. Поэтому его бросят, а также кинут", – спрогнозировал журналист.

"Бросят" также, по мнению Гордона, таких пропагандистов, как Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов.

"Их всех! Они поэтому и паникуют. Посмотрите, как паникуют Скабеева и другие!"  обратил внимание журналист.

Он сказал, что пропагандисты получают огромные деньги, они привыкли к "западному миру", но при этом с телевизора продолжают хвалить "русский мир".

"Они живут в западном мире, но своими проклятыми, вонючими ртами продолжают рассказывать про "русский мир" для тупорылых русских слушателей, которые им верят и идут погибать за прекрасную итальянскую мебель в домах российских политиков. Но если вы такие долбни, идите погибать дальше! У нас прекрасное оружие, героические Вооруженные силы, они вас перемелют", – убежден Гордон. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Спор между Соловьевым и Гиркиным вспыхнул на прошлой неделе. Соловьев прокомментировал поездку Гиркина на фронт в Украину. "Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся... Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил пропагандист. Гиркин в ответ обозвал Соловьева "резиновым изделием №2" и заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с ним.

Соловьев в эфире своей программы сказал, что Гиркина в Донецке "ненавидят так, что представить себе невозможно". Он упрекнул боевика за то, что тот в 2017 году проводил дебаты с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а в 2020 году дал интервью Гордону. "Этот дурачок пытается меня вызвать на какую-то беседу. С кем? Ты, ничтожество, с Навальным болтал, c Гордоном болтал. Пошел вон!" – заявил пропагандист

Гиркин ответил, что не удивился отказу Соловьева от дебатов. Он еще раз назвал пропагандиста "резиновым изделием №2" и добавил, что с "таким дерьмом" в одном окопе никогда не был и не будет. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, пропаганда, российская пропаганда, Игорь Гиркин, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, война России против Украины, Евгений Пригожин, Тигран Кеосаян, Евгений Попов, Ольга Скабеева
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