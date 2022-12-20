Гордон: Соловьев играет с огнем – с Гиркиным. У меня есть ощущение, что его вообще казнят

"Соловьев играет с огнем. Он играет с огнем – с Гиркиным У меня есть ощущение, что Соловьева вообще казнят, потому что Соловьев же, наверное, знает, кто стоит за Гиркиным. Думаю, что Соловьева могут окувалдить показательно, кувалдой прибить. И украинцы не будут протестовать по этому поводу", – предположил Гордон.

Голованов уточнил, правильно ли он понял, что за Гиркиным стоит основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я считаю, что да. Считаю, что если Соловьев еще будет так выделываться, ему могут прислать "черную метку". У меня есть один хороший знакомый из наших спецслужб, и когда один нехороший человек что-то нехорошее говорил, он сказал моему второму знакомому: "Пришли ему "черную метку". Так что я не исключаю, что Соловьеву Гиркин с Пригожиным могут прислать "черную метку", – сказал Гордон.

Он считает, что безотносительно к спору с Гиркиным Соловьева и всех других российских пропагандистов неизбежно ждет наказание за ложь и манипуляции, которые они годами распространяли об Украине и провоцировали таким образом к ней ненависть. По мнению журналиста, Соловьев уже это чувствует.

"Посмотрите, как он плохо выглядит. Он похудел вдвое. Я не шучу. Он осунулся. Из чего я делаю выводы, что он тяжело болен. Ему, наверное, скоро придет трында. Он плох совсем. С психикой у него полный разлад. Он и раньше не особо отличался умением интеллигентно вести дискуссию, а теперь он совсем, что называется, понеслась... да по кочкам. Вот у него понеслась уже по полной программе и несется безостановочно. Кочек все больше, она все больше подпрыгивает на ним… Короче, с Соловьевым беда. Происходит это, знаете отчего? Оттого, что он понимает: дело кончено, ничего хорошего не будет. Он будет отвечать первым. Кстати, я вам скажу: [президент России Владимир] Путин может не ответить вследствие каких-то закулисных договоренностей с Западом и так далее, а этот будет отвечать по полной программе. За него никто не впряжется. Никто не вступится. Россия своих бросает. Поэтому его бросят, а также кинут", – спрогнозировал журналист.

"Бросят" также, по мнению Гордона, таких пропагандистов, как Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов.

"Их всех! Они поэтому и паникуют. Посмотрите, как паникуют Скабеева и другие!" – обратил внимание журналист.

Он сказал, что пропагандисты получают огромные деньги, они привыкли к "западному миру", но при этом с телевизора продолжают хвалить "русский мир".

"Они живут в западном мире, но своими проклятыми, вонючими ртами продолжают рассказывать про "русский мир" для тупорылых русских слушателей, которые им верят и идут погибать за прекрасную итальянскую мебель в домах российских политиков. Но если вы такие долбни, идите погибать дальше! У нас прекрасное оружие, героические Вооруженные силы, они вас перемелют", – убежден Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube